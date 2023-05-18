Эксперт: вторая волна инфляции может быть интенсивнее первой

Инвестиционный банкир Пеэтер Коппель прогнозирует, что процентные ставки вырастут больше, чем прогнозируется в настоящее время. Кроме того, опираясь на историю, он предполагает, что ожидаемая вторая волна инфляции может быть даже более интенсивной, чем первая, пишет dv.ee.
Комментируя происходящее в экономике в передаче «Vikerhommik», Коппель заявил, что инфляция подобна зубной пасте, которую очень сложно загнать обратно в тюбик.
«Если вы посмотрите на историю, то увидите интересную закономерность – не только коронавирус распространяется волнами. Инфляция также имеет свойство проходить двумя волнами, и вторая волна имеет тенденцию быть даже более интенсивной, чем первая. На данный момент мы, возможно, прошли пик первой волны», – считает он.
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