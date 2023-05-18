Эксперт: вторая волна инфляции может быть интенсивнее первой

Инвестиционный банкир Пеэтер Коппель прогнозирует, что процентные ставки вырастут больше, чем прогнозируется в настоящее время. Кроме того, опираясь на историю, он предполагает, что ожидаемая вторая волна инфляции может быть даже более интенсивной, чем первая, пишет dv.ee.