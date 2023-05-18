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Закон, касающийся всех жителей Эстонии, будет меняться

Лийна Лакс
, экономический журналист
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Если с утилизацией отходов в многоквартирных домах в целом все в порядке, то у небольших домохозяйств есть ряд проблем.
Если с утилизацией отходов в многоквартирных домах в целом все в порядке, то у небольших домохозяйств есть ряд проблем. Фото: Meelis Meilbaum

Эстония стремится быть зеленой, и управление отходами является актуальной темой. В то же время в этой сфере царит Дикий Запад: люди остаются во власти жестко сформулированного закона и усмотрения чиновников.

Осенью прошлого года Таллиннский административный суд вынес решение по делу в Пярнумаа, где владелец дачи хотел освободиться от обязательного вывоза отходов, поскольку не производил их, но волость не дала разрешения. Владелец пожаловался, что ему приходится платить за услугу, которой он фактически не пользуется, к тому же пустой мусоровоз разрыхляет землю на его участке. Он обратился в суд, но суд вынес решение в пользу волости, сославшись на Закон об отходах, в котором говорится, что держатель отходов считается присоединившимся к организованной службе сбора отходов в районе сбора отходов по месту жительства или месту деятельности. Когда же человек становится держателем отходов?

Министерство охраны окружающей среды заявляет, что, согласно нынешней трактовке, человек может стать держателем отходов, даже если он раз в год устраивает барбекю на даче. Самоуправления могут делать исключения, но не обязаны, поэтому решение остается на усмотрение чиновника самоуправления.

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