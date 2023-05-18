Закон, касающийся всех жителей Эстонии, будет меняться

Осенью прошлого года Таллиннский административный суд вынес решение по делу в Пярнумаа, где владелец дачи хотел освободиться от обязательного вывоза отходов, поскольку не производил их, но волость не дала разрешения. Владелец пожаловался, что ему приходится платить за услугу, которой он фактически не пользуется, к тому же пустой мусоровоз разрыхляет землю на его участке. Он обратился в суд, но суд вынес решение в пользу волости, сославшись на Закон об отходах, в котором говорится, что держатель отходов считается присоединившимся к организованной службе сбора отходов в районе сбора отходов по месту жительства или месту деятельности. Когда же человек становится держателем отходов?