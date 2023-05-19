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Таллинн повысил расценки на аренду спортивных сооружений: будет ли вторая волна?

rus.postimees.ee
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Бассейн, иллюстративное фото.
Бассейн, иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

Повышение цен в Эстонии бьет рекорды. Несмотря на то, что аналитики отмечают замедление темпов роста, это мало кого утешает: люди вынуждены справляться в новых реалиях.

К сожалению, всеобщее повышение коснулось не только базовых товаров. Взлетели цены на услуги, в том числе и на всевозможные тренировки, да и просто индивидуальные занятия спортом. В среднем коррекция стоимости месяца занятий колебалась в пределах пяти евро, но в некоторых клубах руководство было вынуждено повысить стоимость занятий больше, чем на пять евро.

Ушатом холодной воды для руководителей спортивных клубов и родителей стало и то, что город Таллинн повысил стоимость аренды своих спортивных сооружений. И тут же пошли слухи, что осенью будет вторая волна повышения расценок.

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