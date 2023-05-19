Таллинн повысил расценки на аренду спортивных сооружений: будет ли вторая волна?

К сожалению, всеобщее повышение коснулось не только базовых товаров. Взлетели цены на услуги, в том числе и на всевозможные тренировки, да и просто индивидуальные занятия спортом. В среднем коррекция стоимости месяца занятий колебалась в пределах пяти евро, но в некоторых клубах руководство было вынуждено повысить стоимость занятий больше, чем на пять евро.