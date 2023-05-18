Министр Мадис Каллас об увеличении доходов местных самоуправлений: у государства денег нет

С 2024 года ставка подоходного налога, выделяемого местным самоуправлениям из государственной пенсии, будет увеличена с 1,88 процента до 2,5 процента, а поступления от подоходного налога с физических лиц будут снижены с 12,06 процента до 11,89 процента.

В целом, в результате изменения местные самоуправления получат на 8,3 миллиона евро меньше подоходного налога и на эту сумму будет увеличен размер фонда выравнивания. Поправка увеличит доходы местных органов власти с меньшими налоговыми доходами и уменьшит доходы самоуправлений с большими налоговыми доходами. В девяти самоуправлениях доходы значительно уменьшаться - более чем на 0,5 процента, а в 54 самоуправлениях база доходов увеличится.

«Я хотел бы поблагодарить все местные органы власти, которые за короткое время представили содержательные и конструктивные отзывы на проект поправок к законам о базе доходов», - сказал министр по делам регионов Мадис Каллас.

«Я понимаю критику со стороны крупных самоуправлений и что планируемые изменения вызвали ряд вопросов. Мы обсуждали это на постоянной основе, как на встречах, так и по телефону. Мы проработали отзывы, полученные от всех наших партнеров, и изменили первоначально предложенные ставки подоходного налога», - подтвердил он.

Необходимо поддержать бедные самоуправления

Каллас сказал, что изменения были необходимы для поддержки самоуправлений находящихся в очень сложной экономической ситуации. «Учитывая очень сложное состояние государственной казны, у нас нет возможности увеличить доходную базу местных органов власти за счет средств, которые будут добавлены в государственный бюджет в 2024 году. Существуют планы по увеличению фонда выравнивания, но это будет сделано за счет перераспределения доходов. Поэтому единственным вариантом на данный момент, к сожалению, является поддержка более бедных самоуправлений за счет помощи более богатых», - сказал он.

Сельские библиотеки могут быть сохранены