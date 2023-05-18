Шестимесячный Euribor продолжает приближаться к отметке в четыре процента

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял на заседании 4 мая решение повысить три базовые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, или 0,25 процентных пункта, и установить процентную ставку по основным операциям рефинансирования на уровне 3,75 процента. ставка по фиксированному варианту кредитования на уровне 4 процентов, а процентная ставка по варианту фиксированного депозита на уровне 3,25 процента с 10 мая.

По мнению совета, инфляция еще долго будет оставаться слишком быстрой. По данным центробанка, хотя общая инфляция в последние месяцы замедлилась, ценовое давление остается сильным. В то же время влияние прошлых повышений базовой ставки сильно ощущается на финансовых и монетарных условиях в зоне евро, но остается неясным, как поздно и насколько эффективно это отразится на реальной экономике, заявил ЕЦБ.