Шестимесячный Euribor продолжает приближаться к отметке в четыре процента

Шестимесячный Euribor в среду вырос по сравнению со вторником на 0,013 процентных пункта до отметки 3,671 процента.
Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).
Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял на заседании 4 мая решение повысить три базовые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, или 0,25 процентных пункта, и установить процентную ставку по основным операциям рефинансирования на уровне 3,75 процента. ставка по фиксированному варианту кредитования на уровне 4 процентов, а процентная ставка по варианту фиксированного депозита на уровне 3,25 процента с 10 мая.
По мнению совета, инфляция еще долго будет оставаться слишком быстрой. По данным центробанка, хотя общая инфляция в последние месяцы замедлилась, ценовое давление остается сильным. В то же время влияние прошлых повышений базовой ставки сильно ощущается на финансовых и монетарных условиях в зоне евро, но остается неясным, как поздно и насколько эффективно это отразится на реальной экономике, заявил ЕЦБ.
Дальнейшие решения Совета обеспечат доведение базовых процентных ставок до достаточно ограничительного уровня отвечающей среднесрочной цели инфляция в 2 процента и сохранение этого уровне до тех пор, пока это необходимо, указал центробанк. Решения о том, насколько ограничительными будут принятые меры и как долго будет уместно применять этот подход, по-прежнему будут принимать на основе данных. В частности, решения Совета по денежно-кредитной политике продолжают зависеть от оценки перспектив инфляции с учетом поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности передачи эффектов денежно-кредитной политики.
Базовые процентные ставки по-прежнему являются основным инструментом Совета управляющих ЕЦБ для формирования курса денежно-кредитной политики. В то же время Совет продолжает сокращать размер портфеля программы покупки активов Евросистемы умеренными и предсказуемыми темпами. В соответствии с этими принципами Совет ЦБ исходит из того, что с июля 2023 года реинвестирование в рамках плана выкупа активов будет приостановлено.
Объем портфеля плана покупки активов, по сообщению центробанка, будет уменьшаться умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку евросистема больше не будет реинвестировать все основные выплаты, полученные от ценных бумаг, срок действия которых истек. Снижение составит в среднем 15 млрд евро в месяц до конца июня 2023 года.
Совет также планирует реинвестировать основные выплаты, полученные от просроченных ценных бумаг, приобретенных в рамках плана экстренной покупки активов, чтобы сдержать экономические последствия пандемии, по крайней мере, до конца 2024 года. В любом случае будущая ликвидация портфеля EPP предназначена для того, чтобы избежать вмешательства в соответствующий курс денежно-кредитной политики.
Совет центробанка продолжает сохранять гибкость в реинвестировании возмещений, полученных в рамках портфеля плана экстренной покупки активов, для сдерживания экономических последствий пандемии с целью сдерживания рисков, угрожающих трансмиссионному механизму денежно-кредитной политики, возникающих в результате пандемии.
В то время как банки возвращают заемные средства посредством целевых долгосрочных операций рефинансирования, Совет управляющих ЕЦБ регулярно оценивает, насколько целевые кредитные операции поддерживают курс его денежно-кредитной политики.