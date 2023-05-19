Артур Аукон: EKRE хочет довести дело до внеочередных выборов, именно в этом состоит цель обструкции

- Если говорить конкретно о записке спикеру, то я бы для начала напомнил, что у нас все-таки не британский парламент, где действуют исключительно строгие правила насчет того, что можно делать, а что нельзя. Однако Лаури Хуссар - это действительно очень молодая фигура в политике, это его первое попадание в Рийгикогу, и он сразу оказался в кресле спикера парламента.
У него просто нет опыта, и, как мне кажется, оппозиция постаралась использовать это обстоятельство в качестве козыря. Все небольшие оплошности, которые он допустил в первые дни работы, например, с выключением микрофонов, вызывали бурю негодования. Но эти ошибки действительно происходили только по той причине, что Хуссар, по сути, молодой политик.
При этом у Хуссара богатое журналистское прошлое, в свою бытность работы журналистом он очень многим людям задавал острые вопросы, и в том числе - и представителям нынешней оппозиции. Так что тут возник еще и такой чисто эмоциональный момент.
Правда, остается без ответа вопрос, почему произошло так, что именно Хуссар стал спикером парламента. Ведь Кая Каллас еще во время ведения коалиционных переговоров четко говорила, что хотела бы видеть всех председателей коалиционных партий в правительстве, а не в парламенте. На постах министров. Но партия «Ээсти 200» или лично Лаури Хуссар решили иначе, было решено, что спикером Рийгикогу должен стать именно Хуссар.
Я думаю, что тем самым коалиция допустила тактический промах. На посту спикера парламента все-таки должен быть опытный политик. Это должен быть депутат со стажем, человек, который умеет быстро разруливать разные процедурные вопросы. Причем делать это с холодным лицом, на котором не дрогнет ни одна жилка.
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