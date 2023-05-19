Артур Аукон: EKRE хочет довести дело до внеочередных выборов, именно в этом состоит цель обструкции

Так что дело не столько в вопросах регламента, сколько в желании одной конкретной партии, партии EKRE, довести дело до внеочередных выборов. Они говорили об этом достаточно прямо, и теперь нужно просто понаблюдать за тем, как это у них будет получаться.

- Еще Сеэдер говорит, что оценка Государственного суда, безусловно, важна и необходима, и внесет некоторую ясность, но она не разрешит нынешнюю политическую конфронтацию, потому что политическая конфронтация может быть разрешена только путем переговоров. Есть ли шансы на успех у таких переговоров, пусть не по сути спорных законопроектов, а хотя бы в части процедурных вопросов?

- Здесь нужно опять посмотреть на ту процедуру, которая использовалась. Если сейчас Госсуд подтвердит, что действия Лаури Хуссара по подавлению обструкции были верны и оправданны, тогда можно ожидать следующего: коалиция внесет на рассмотрение поправки к Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, о которых она говорит, и абсолютно спокойно эти поправки имеющимся у нее большинством голосов примет.