В студии Postimees журналист «Радио 4» Артур Аукон: к какому компромиссу могут прийти в Рийгикогу коалиция и оппозиция?

- В понедельник, 15 мая, спикер Рийгикогу Лаури Хуссар вынес на голосование предложение коалиции прекратить прием процедурных вопросов и запросов от депутатов. Предложение было поддержано и парламент все-таки вернулся к работе. Оппозиция назвала такие действия коалиции угрозой демократии, а коалиция - восстановлением нормальной работы Рийгикогу. Чья позиция выглядит более близкой к истине? Действительно ли демократии нанесен урон, или же важнее того, что у Эстонии снова есть работающий парламент?

- Оппозиционные партии сообщили, что обратятся в Госсуд для получения оценки действиям коалиции и правления Рийгикогу на заседаниях парламента 15 и 16 мая. При этом лидер «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер считает, что при любом вердикте Госсуда всегда найдутся лазейки в законодательстве или способ заблокировать что-то вне рамок законодательства. Получается, Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу очень свободен для толкования, и коалиция и оппозиция могут еще долго соревноваться в упрямстве?

- Вице-спикер Рийгикогу от Партии реформ Тоомас Кивимяги назвал полностью законными действия коалиции по преодолению обструкции и выразил уверенность, что Госсуд даст такую же оценку. Кивимяги сослался на недавний комментарий к Конституции, согласно которому право на подачу запросов не должно приводить к возможности так обременить запросами Рийгикогу, что он не сможет выполнять другие конституционные обязанности. Это тот козырь, с которого коалиция теперь может ходить практически постоянно?