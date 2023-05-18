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Читайте, во что превратит жизнь таллиннцев Майский забег. Спойлер: Пирита приготовиться!

Забег состоится уже в эту субботу, 20 мая
rus.postimees.ee
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Майский забег.
Майский забег. Фото: Konstantin Sednev/Postimees

В связи с проведением Майского забега LHV в субботу, 20 мая, с 12.30 до 14.30 остановки автобусных маршрутов номер 1, 5, 8, 34 и 38 на Пирита теэ по направлению из города будут располагаться на временном месте. Участок Козе теэ между Пирита и Румму теэ будет закрыт, изменятся маршруты автобусов № 5 и 6 в обоих направлениях.

Во время соревнований автобусы маршрутов номер 1, 5, 6, 8, 34 и 38 будут ходить по свободному графику. При движении по направлению из города на Пирита теэ остановки будут расположены по правую сторону на противоположной стороне дороги.

Автобусный маршрут № 5

• автобус будет курсировать в обоих направлениях, минуя отрезок Козе теэ (участок между Пирита теэ и Румму теэ)

Остановки в направлении Метсакооли теэ:

❌ не будет остановок «Сааре», «Тамме», «Урва», «Сарапуу»

• дополнительные остановки «Лиллепи» и «Руммукыртси», временная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ

Остановки в направлении Мяннику:

❌не будет остановок «Сарапуу», «Урва», «Тамме», «Сааре», «Лиллепи парк»

• дополнительная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ

Автобусный маршрут номер 5.
Автобусный маршрут номер 5. Фото: Tallinna linnavalitsus

Автобусный маршрут № 6

• автобус будет курсировать в обоих направлениях, минуя отрезок Козе теэ (участок между Пирита теэ и Румму теэ), а также отрезок Пирита теэ (между Козе теэ и Румму теэ)

Остановки в направлении Меривялья:

❌не будет остановок «Сарапуу», «Урва», «Тамме», «Сааре», «Лиллепи» и «Руммукыртси»

• дополнительная временная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ

Остановки в направлении Рейдумяги:

❌не будет остановок «Сааре», «Тамме», «Урва», «Сарапуу»

• дополнительная временная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ

Автобусный маршрут номер 6.
Автобусный маршрут номер 6. Фото: Tallinna linnavalitsus

Организация дорожного движения

· Пирита теэ по направлению из города закрыта для движения с 12.30 до 14.00;

· По направлению в центр города движение по Пирита теэ временно будет двусторонним;

· Вана-Пирита теэ (от Певческого поля до Исторического музея) закрыта для движения с 10.50 до 11.15 и с 12.50 до 13.15. Выезд - с помощью регулировщиков через перекресток со светофором возле Eesti Näitused с 12.30 до 14.00;

· Пешеходно-велосипедная дорожка возле Исторического музея будет закрыта с 11.00 до 11.30;

· Пешеходно-велосипедная дорожка за мемориалом Маарьямяэ будет закрыта с 11.00 до 11.30 и с 13.00 до 15.00;

· Улица Маарьямяэ закрыта для движения с 10.55 до 11.30 и с 13.00 до 15.00;

· Пешеходно-велосипедная дорожка Пирита теэ (по направлению из города, от Певческого поля до Eesti Näitused) будет закрыта с 10.50 до 11.15;· Пешеходно-велосипедные дорожки парка Лиллепи будут закрыты с 13.00 до 14.15;

· Козе теэ (ул. Урва – Пирита теэ) будет закрыта для движения с 13.00 до 14.30;

· Ул. Тууленурга, Лепа и Лепа пыйк будут закрыты для движения с 13.00 до 14.30.

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