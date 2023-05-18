Читайте, во что превратит жизнь таллиннцев Майский забег. Спойлер: Пирита приготовиться!

Во время соревнований автобусы маршрутов номер 1, 5, 6, 8, 34 и 38 будут ходить по свободному графику. При движении по направлению из города на Пирита теэ остановки будут расположены по правую сторону на противоположной стороне дороги.

Автобусный маршрут № 5

• автобус будет курсировать в обоих направлениях, минуя отрезок Козе теэ (участок между Пирита теэ и Румму теэ)

Остановки в направлении Метсакооли теэ:

❌ не будет остановок «Сааре», «Тамме», «Урва», «Сарапуу»

• дополнительные остановки «Лиллепи» и «Руммукыртси», временная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ

Остановки в направлении Мяннику:

❌не будет остановок «Сарапуу», «Урва», «Тамме», «Сааре», «Лиллепи парк»

• дополнительная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ

Автобусный маршрут номер 5. Фото: Tallinna linnavalitsus

Автобусный маршрут № 6

• автобус будет курсировать в обоих направлениях, минуя отрезок Козе теэ (участок между Пирита теэ и Румму теэ), а также отрезок Пирита теэ (между Козе теэ и Румму теэ)

Остановки в направлении Меривялья:

❌не будет остановок «Сарапуу», «Урва», «Тамме», «Сааре», «Лиллепи» и «Руммукыртси»

• дополнительная временная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ

Остановки в направлении Рейдумяги:

❌не будет остановок «Сааре», «Тамме», «Урва», «Сарапуу»

• дополнительная временная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ

Автобусный маршрут номер 6. Фото: Tallinna linnavalitsus

Организация дорожного движения

· Пирита теэ по направлению из города закрыта для движения с 12.30 до 14.00;