Даже если вы являетесь человеком далеким от мира автомобилей, вы, скорее всего, знаете о существовании такой марки как Volvo. Обычно первые ассоциации, возникающие в голове, когда вы слышите название этой марки – это семья и безопасность. Но может ли такой автомобиль быть еще и спортивным? Да и нужна ли эта самая спортивность людям, делающим выбор в пользу XC90?

Если вспомнить все машины, на которых за многие годы удалось поездить как в качестве водителя, так и пассажира, могу смело сказать, что XC90 действительно является одним из лучших автомобилей. Если бы меня попросили охарактеризовать эту машину одним словом, я бы назвал его спокойным. Спокойный дизайн, спокойный и тихий салон. Даже разгон до 100 км/ч кажется каким-то спокойным и размеренным, и это несмотря на то, что бензиновый двигатель в это время издает породистый рык. Поездку на этой машине можно сравнить с отдыхом в удобном кожаном кресле рядом с камином, в котором потрескивают дрова.