Бездомный эстонского происхождения был найден с травмой головы на улице во Франкфурте-на-Майне, Германия, в среду вечером и доставлен в больницу, сообщает полиция, которая не исключает возможности совершения преступления.
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В Германии бездомный эстонского происхождения умер от травмы головы при странных обстоятельствах
Прохожие нашли 48-летнего мужчину, родившегося в Эстонии, с травмой головы на Хафенштрассе около 2 часов ночи в среду. Скорая помощь доставила мужчину в клинику «Маркус», сообщила полиция Франкфурта-на-Майне.