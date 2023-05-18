В Германии бездомный эстонского происхождения умер от травмы головы при странных обстоятельствах

Прохожие нашли 48-летнего мужчину, родившегося в Эстонии, с травмой головы на Хафенштрассе около 2 часов ночи в среду. Скорая помощь доставила мужчину в клинику «Маркус», сообщила полиция Франкфурта-на-Майне .

Мужчина не реагировал на окружающую обстановку, и сотрудники скорой помощи не смогли установить с ним контакт. Состояние мужчины ухудшилось, и врачи не смогли спасти его жизнь. Он умер в больнице в среду вечером.