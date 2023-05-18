Бездомный эстонского происхождения был найден с травмой головы на улице во Франкфурте-на-Майне, Германия, в среду вечером и доставлен в больницу, сообщает полиция, которая не исключает возможности совершения преступления.
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В Германии от травмы головы при странных обстоятельствах умер бездомный эстонского происхождения
Прохожие нашли 48-летнего бездомного, родившегося в Эстонии, с травмой головы на Хафенштрассе около двух часов ночи в среду. Скорая помощь доставила его в клинику «Маркус», сообщила полиция Франкфурта-на-Майне.