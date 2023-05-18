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В Германии от травмы головы при странных обстоятельствах умер бездомный эстонского происхождения

Андрес Эйнманн
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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Сотрудники скорой помощи помогают бездомному в центре Франкфурта.
Сотрудники скорой помощи помогают бездомному в центре Франкфурта. Фото: Remo Tõnismäe / Postimees

Бездомный эстонского происхождения был найден с травмой головы на улице во Франкфурте-на-Майне, Германия, в среду вечером и доставлен в больницу, сообщает полиция, которая не исключает возможности совершения преступления.

Прохожие нашли 48-летнего бездомного, родившегося в Эстонии, с травмой головы на Хафенштрассе около двух часов ночи в среду. Скорая помощь доставила его в клинику «Маркус», сообщила полиция Франкфурта-на-Майне.

Мужчина не реагировал на окружающую обстановку, и сотрудники скорой помощи не смогли установить с ним контакт. Состояние ухудшилось, и врачи не смогли спасти его жизнь. Он умер в больнице в среду вечером.

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