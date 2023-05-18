Только на лето: в одном из городов Эстонии смягчили ограничения на продажу алкоголя

Сейчас продажа алкогольных напитков для потребления на месте в Пярну и его подволостях запрещена с понедельника по пятницу с двух до шести часов, а по субботам, воскресеньям и праздникам - с четырех до семи часов.

Горсобрание разрешило в период с 1 июня до 31 августа продавать алкоголь в ночь на пятницу не до двух часов ночи, а до четырех утра. С осени продажа алкоголя в ночь на пятницу вновь будет разрешена только до четырех часов ночи.

Продления периода продажи добивались предприятия, для которых лето является основным периодом заработка. С учетом того, что Пярну курортный город, а из-за ограничения продажи алкоголя количество правонарушений в центре города сократилось, горуправа предложила горсобрания включить ночь на пятницу в летние месяцы в число дней, когда продажа алкоголя разрешена до четырех часов утра.