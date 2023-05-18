Министерство юстиции США обучило эстонских следователей борьбе с интернет-мошенниками

В семинаре, который проходит в Таллинне с 15 по 19 мая участвуют прокуроры, следователи и аналитики из всех трех стран Балтии. Тренинг охватывал множество тем, необходимых для эффективного финансового расследования и судебного преследования, включая обнаружение и предотвращение отмывания денег, отслеживание и возвращение активов, расследования в сфере криптовалюты, методы судебно-бухгалтерской экспертизы, финансовый анализ и профилирование, а также стратегии допроса.

«Транснациональные финансовые преступления представляют собой серьезную угрозу для мировой экономики и национальной безопасности, - сказал Брюс С. Шварц, заместитель генерального прокурора и советник по международным делам Министерства юстиции США. - Благодаря сотрудничеству и эффективным расследованиям мы можем разрушать незаконные финансовые сети и привлекать к ответственности тех, кто использует международную финансовую систему для получения незаконных доходов».

«Отдел уголовных расследований Налоговой службы США рада сотрудничать с Министерством юстиции США и посольством США в Таллинне для обучения следователей отслеживанию активов, - сказала Мэри Э. Хаммонд, исполнительный директор по глобальным операциям, политике и поддержке. - Уничтожение преступных финансовых сетей сделает мир более безопасным для всех».