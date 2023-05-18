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Нужна ваша помощь: пропал 29-летний мужчина

Rus.Postimees
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Виркко.
Виркко. Фото: Lõuna prefektuur

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 29-летнего Виркко, который ушел из своего дома в поселке Раади в волости Тарту и пропал.

Сегодня близкие сообщили, что в понедельник, 15 мая, из своего дома в поселке Раади ушел 29-летний Виркко. По словам членов его семьи, в понедельник вечером он встретился со своими приятелями и провел с ними два часа. Куда потом отправился Виркко и с кем может проводить время, неизвестно. У пропавшего есть с собой телефон, но он отключен.

Когда Виркко уходил из дома, на нем были серые шорты Adidas, черные кроссовки и белая футболка.

Всех, кто видел изображенного на фото мужчину, просят звонить по номеру 112.

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