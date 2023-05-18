Нужна ваша помощь: пропал 29-летний мужчина

Сегодня близкие сообщили, что в понедельник, 15 мая, из своего дома в поселке Раади ушел 29-летний Виркко. По словам членов его семьи, в понедельник вечером он встретился со своими приятелями и провел с ними два часа. Куда потом отправился Виркко и с кем может проводить время, неизвестно. У пропавшего есть с собой телефон, но он отключен.