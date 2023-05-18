Рийгикогу просит правительство доставить в Эстонию украинского информатора по делу Slava Ukraini

По словам председателя специальной комиссии Марта Хельме (EKRE), комиссия ждет ясности и ответов на вопросы об уголовном дело против НКО Slava Ukraini, ее украинских партнеров и их руководителей.

«Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией считает важным защитить Александра Чернова, если в этом возникнет необходимость, а также допросить его для выявления возможных подозрений в рамках возбужденного уголовного дела», - отметил он.

Заместитель председателя комиссии Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) отметил, что Чернов, который сообщил о возможном нецелевом использовании средств, пожертвованных как НКО Slava Ukraini, так и ее украинскому партнеру All For Victory, находится под домашним арестом.

«Комиссия считает важным, чтобы эстонские правоохранительные органы имели возможность допросить Чернова в спокойной обстановке. На основании общедоступной информации мы пришли к выводу, что лучший способ сделать это - допросить Чернова в Эстонии», - сказал Кросс.

На заседании в понедельник члены комиссии встретятся с государственным прокурором, ведущим уголовное производство в отношении НКО Slava Ukraini.