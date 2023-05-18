Опасность домашней электроники ⟩ Растет число пожаров, связанных с электричеством

Каждый третий пожар в Эстонии начинается с электрощита, проводки или бытового устройства. Статистика показывает, что таких пожаров стало больше, чем раньше. Сетевые операторы Elektrilevi и Elering в сотрудничестве со Спасательным департаментом рекомендуют людям проверять электрические системы домов с помощью специалистов.
По словам председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма, Elektrilevi заботится о том, чтобы электричество было в каждом доме, и делает все, чтобы электроснабжение обеспечивалось без проблем, ежегодно инвестируя в повышение его надежности миллионы евро. «Однако мы хотели бы уделить больше внимания и превентивной работе, чтобы предложить людям поддержку и знания по обслуживанию электросистемы внутри дома, что является обязанностью каждого домовладельца. К сожалению, неисправная система электроснабжения таит в себе множество опасностей, предотвращением которых стоит заняться уже сегодня», - сказал Михкель Хярм.
Статистика Спасательного департамента за 2022 год показывает, что в прошлом году 252 пожара в зданиях были вызваны электричеством, и по меньшей мере в случае 222 из них причиной была неисправность электроустановки или электрического устройства. Вызываемые электричеством пожары часто возникают из-за устаревшей или перегруженной проводки, плохого контакта в розетке или предохранителе, искрения в розетке. Иногда причиной пожара является и то, что жилец самостоятельно выполнил электрические работы, не обладая соответствующими навыками. В случае бытовой техники пожар чаще всего начинается с холодильника, стиральной машины, бойлера, телевизора или электроплиты.
«Статистика показывает, что количество пожаров, вызванных электричеством, увеличилось, и это печальная тенденция, - отметила руководитель отдела превентивной работы Спасательного департамента Яника Усин. - При использовании электрооборудования и электрической системы необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Бытовая техника тоже имеет свой срок службы, и использовать изношенные устройства нельзя. Если бытовое устройство еще можно отремонтировать, эту работу необходимо доверить соответствующему специалисту, ведь только тогда вы будете уверены в том, что работа выполнена правильно и что отремонтированные системы и устройства не представляют опасности. Самостоятельно заниматься ремонтом электроприборов и систем людям, которые не обладают соответствующими навыками, точно не стоит. Даже во время консультаций для домовладельцев мы видим, что электрические системы во многих домах используются еще с глубоких советских времен. Зачастую со временем они становятся опасными и должны быть заменены».
На сайте Elektrilevi есть удобная возможность получить первичную быструю цифровую консультацию без вызова электрика: https://www.elektrilevi.ee/et/elektritest.
Для комплексной оценки электросистемы дома можно заказать электроаудит. Это можно с удобством сделать, например, на сайте Eesti Energia.
Помимо домашней электросети, необходимо также обращать внимание на линии электропередач, расположенные вблизи и в отдалении от дома, потому что несчастные случаи, происходящие рядом с ними, приводят к особенно тяжелым последствиям.
По словам Андруса Веэлейда, руководителя службы эксплуатации линий Elering, находясь вблизи высоковольтных линий, необходимо всегда помнить об опасности. «При обычном движении в охранной зоне линий и под линиями и мачтами опасности нет, однако, как только дело доходит до выполнения какой-либо работы, например, полевых работ с трактором или строительных работ, в ходе которых под линиями движутся большие грузовики, необходимо убедиться, что расстояние между воздушной линией и машиной достаточно для безопасной работы».
Если есть сомнения, что провода воздушной линии расположены слишком низко для проезжающей под линией машины, работу необходимо обязательно согласовать с владельцем линии. «Несчастные случаи, связанные с линиями высокого напряжения, случаются реже, чем несчастные случаи, связанные с бытовым электричеством, однако они могут быть значительно более серьезными вследствие столь высокого напряжения, - отметил Веэлейд. - Для того, чтобы получить удар током от линии, не нужно даже наступать на провод, и достаточно расстояния в 2,5 метра».
Веэлейд упомянул также и опасности, связанные с кострами, которые люди разводят в Иванову ночь или во время пикников в течение сезона шашлыков - если костер разводится под линией электропередачи, то в результате поднимающегося столба дыма это может привести к опасному удару током.