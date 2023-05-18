Опасность домашней электроники ⟩ Растет число пожаров, связанных с электричеством

Михкель Хярм. Фото: Urmas Luik

По словам председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма, Elektrilevi заботится о том, чтобы электричество было в каждом доме, и делает все, чтобы электроснабжение обеспечивалось без проблем, ежегодно инвестируя в повышение его надежности миллионы евро. «Однако мы хотели бы уделить больше внимания и превентивной работе, чтобы предложить людям поддержку и знания по обслуживанию электросистемы внутри дома, что является обязанностью каждого домовладельца. К сожалению, неисправная система электроснабжения таит в себе множество опасностей, предотвращением которых стоит заняться уже сегодня», - сказал Михкель Хярм.

Статистика Спасательного департамента за 2022 год показывает, что в прошлом году 252 пожара в зданиях были вызваны электричеством, и по меньшей мере в случае 222 из них причиной была неисправность электроустановки или электрического устройства. Вызываемые электричеством пожары часто возникают из-за устаревшей или перегруженной проводки, плохого контакта в розетке или предохранителе, искрения в розетке. Иногда причиной пожара является и то, что жилец самостоятельно выполнил электрические работы, не обладая соответствующими навыками. В случае бытовой техники пожар чаще всего начинается с холодильника, стиральной машины, бойлера, телевизора или электроплиты.

Яника Усин. Фото: Päästeamet