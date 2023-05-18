Лизинговая фирма: налог на автомобили не остановит покупателей в Эстонии

«Если оценивать первоначальный налоговый план и прошлогоднюю статистику продаж новых и подержанных автомобилей, то я не вижу серьезных изменений на рынке автомобилей из-за нового налога. Просто теперь государство получит больше денег от автовладельцев», - сказал Ильвес.

По его словам, по предварительным планам правительства, вводится единовременный налог на регистрацию автотранспортных средств для новых и подержанных автомобилей с выбросами CO2 более 120 граммов на километр.

Мартин Ильвес. Фото: Coop Pank

«В среднем ставка этого налога может составить около 2 000 евро. Ожидается государственная пошлина, которая может быть добавлена ​​к окончательной цене автомобиля при лизинге, поэтому покупатель автомобиля может оплатить ее ежемесячными лизинговыми платежами, такими как кожаные сиденья с функцией памяти или купленный в качестве аксессуара фаркоп. В случае операционной аренды налог в размере 2 000 евро увеличит ежемесячный лизинговый платеж примерно на 24 евро Для большинства покупателей автомобилей это не такая заоблачная сумма, которая заставила бы отказаться от покупки автомобиля или изменить прежние предпочтения», - пояснил Ильвес.

«Пару лет назад эстонские покупатели автомобилей проглотили огромный рост цен, когда автомобили стали дороже более чем на 10 процентов, а некоторые модели даже на 10 000 евро», - напомнил Ильвес.

Кроме того, по его словам, налог на так называемые автомобили-люкс в размере 6 000 евро не снизит покупательский интерес более состоятельных слоев населения.