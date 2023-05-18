Лизинговая фирма: налог на автомобили не остановит покупателей в Эстонии

Запланированный правительством налог на автомобили не повлияет на рынок покупки и лизинга автомобилей, а также на покупательские предпочтения большинства жителей Эстонии. В следующем году люди продолжат покупать автомобили, исходя из своих возможностей и потребностей, при этом налог на основе выбросов двуокиси углерода (CO2), не вызовет в Эстонии бума электромобилей в Эстонии. По крайней мере, в ближайшие несколько лет, считает руководитель Coop Bank Leasing Мартин Ильвес.
«Если оценивать первоначальный налоговый план и прошлогоднюю статистику продаж новых и подержанных автомобилей, то я не вижу серьезных изменений на рынке автомобилей из-за нового налога. Просто теперь государство получит больше денег от автовладельцев», - сказал Ильвес.
По его словам, по предварительным планам правительства, вводится единовременный налог на регистрацию автотранспортных средств для новых и подержанных автомобилей с выбросами CO2 более 120 граммов на километр.
«В среднем ставка этого налога может составить около 2 000 евро. Ожидается государственная пошлина, которая может быть добавлена к окончательной цене автомобиля при лизинге, поэтому покупатель автомобиля может оплатить ее ежемесячными лизинговыми платежами, такими как кожаные сиденья с функцией памяти или купленный в качестве аксессуара фаркоп. В случае операционной аренды налог в размере 2 000 евро увеличит ежемесячный лизинговый платеж примерно на 24 евро Для большинства покупателей автомобилей это не такая заоблачная сумма, которая заставила бы отказаться от покупки автомобиля или изменить прежние предпочтения», - пояснил Ильвес.
«Пару лет назад эстонские покупатели автомобилей проглотили огромный рост цен, когда автомобили стали дороже более чем на 10 процентов, а некоторые модели даже на 10 000 евро», - напомнил Ильвес.
Кроме того, по его словам, налог на так называемые автомобили-люкс в размере 6 000 евро не снизит покупательский интерес более состоятельных слоев населения.
При этом покупатели автомобилей премиум-класса быстрее всего переходят на электромобили, но не из-за давления налога на автомобили. Их предпочтения меняются, потому что более роскошные автомобили с электродвигателем и двигателем внутреннего сгорания находятся в одном и том же ценовом диапазоне.