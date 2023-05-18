Компромисс, предложенный министром регионального развития, снизит нагрузку на богатые самоуправления

Как заявляет правительство, денег на эти заботы в государственной казне нет, поэтому министр регионального развития Мадис Каллас (Социал-Демократическая партия) принял решение о перераспределении доходной базы местных самоуправлений. Хотя подробности пока не прояснились, со следующего года деньги будут распределяться таким образом, что чем более пожилое население будет в самоуправлении, тем больше денег будут получать волости и города. Однако проиграют те, у кого выше доля трудоспособного возраста. На кону миллионы евро. Сколько именно Таллинн и Тарту потеряют, а Нарва выиграет от передела, не ясно, потому что пока нет определенного соглашения.