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Компромисс, предложенный министром регионального развития, снизит нагрузку на богатые самоуправления

Кадри Таммепуу
, журналист
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Мэр Тарту Урмас Клаас (в окружении людей в центре) считает, что перераспределение подоходного налога несправедливо по отношению к Тарту.
Мэр Тарту Урмас Клаас (в окружении людей в центре) считает, что перераспределение подоходного налога несправедливо по отношению к Тарту. Фото: Kristjan Teedema

В ближайшее время правительству поступит план, с помощью которого министр регионального развития намерен не допустить банкротства нескольких самоуправлений в наступающем году, хотя у плана есть и влиятельные противники, которые хотят его отсрочки.

Хроническая нехватка денег часто является причиной, которую местные органы власти используют для оправдания перед жителями за закрытие школ или выбоины на дорогах.

Как заявляет правительство, денег на эти заботы в государственной казне нет, поэтому министр регионального развития Мадис Каллас (Социал-Демократическая партия) принял решение о перераспределении доходной базы местных самоуправлений. Хотя подробности пока не прояснились, со следующего года деньги будут распределяться таким образом, что чем более пожилое население будет в самоуправлении, тем больше денег будут получать волости и города. Однако проиграют те, у кого выше доля трудоспособного возраста. На кону миллионы евро. Сколько именно Таллинн и Тарту потеряют, а Нарва выиграет от передела, не ясно, потому что пока нет определенного соглашения.

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