Им грозит лишение вида на жительство: половина граждан РФ в Латвии не смогли сдать языковой экзамен

Экзамен на знание государственного языка сдавали 4995 граждан России: 4139 человек в Риге, 257 - в Даугавпилсе, 599 - в Лиепае. При этом те граждане РФ, которые зарегистрировались на прохождение проверки с 1 февраля по 24 марта, продолжают проходить ее до 22 мая.

В Даугавпилсе тест на знание государственного языка на уровне А2 с первого раза сдали 128 человек, в Лиепае - 306, в Риге - 2006.

Наилучшие результаты экзаменуемые показали при проверке навыков чтения, где средний балл составил 73 процентов, в части понимания языка на слух - 71 процентов, в устной части - 67 процентов.

Самые большие трудности вызывает письменная часть экзамена: те, кому не удалось сдать экзамен с первого раза, получили средний балл 36 процентов. Средний балл за письменную часть среди всех сдававших экзамен составляет 56 процентов.

Как сообщалось,

те граждане России, которые не зарегистрировались на экзамен по латышскому языку до 24 марта, смогут сделать это с 1 по 30 июня, а экзамен сдать с 1 июля по 13 августа этого года.

В случае необходимости граждане России должны будут зарегистрироваться на повторную проверку с 1 по 31 августа и пройти ее с 4 сентября по 30 ноября.