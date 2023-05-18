Чт, 18.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ГАЛЕРЕЯ ⟩ На шоссе Таллинн-Нарва установили блокпост

Айвар Ояперв Айн Лийва
,
Facebook Twitter
Comments

Военные учения «Весенний шторм» внесли поправки в маршруты некоторых автомобилистов.

Сегодня члены Кайтселийта построили блокпост на шоссе Таллинн-Нарва у моста через реку Валгейыги. Дорога была закрыта утром на время возведения конструкции, и движение было перенаправлено.

Водители в основном спокойно отнеслись к закрытию дороги и приветствовали солдат.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх