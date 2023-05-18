ГАЛЕРЕЯ ⟩ На шоссе Таллинн-Нарва установили блокпост

Rus.Postimees.eeЭстонияГАЛЕРЕЯ ⟩ На шоссе Таллинн-Нарва установили блокпост Айвар Ояперв, Айн Лийва18 мая 2023, 18:33Facebook TwitterComments Военные учения «Весенний шторм» внесли поправки в маршруты некоторых автомобилистов.Сегодня члены Кайтселийта построили блокпост на шоссе Таллинн-Нарва у моста через реку Валгейыги. Дорога была закрыта утром на время возведения конструкции, и движение было перенаправлено.Водители в основном спокойно отнеслись к закрытию дороги и приветствовали солдат.Facebook TwitterComments Ключевые словаводителиталлинн-нарваКайтселийта Pекомендуем