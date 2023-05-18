Обычно наоборот: завтра спасатели подожгут здание

Завтра в поселке Мурру в волости Тори будет много пожарной техники: спасатели подожгут, а позже потушат старое здание местной школы. Это возможность для спасателей попрактиковаться и улучит свои навыки.
Деревянный дом, построенный в 1930 году, будет сожжен дотла. В учениях будут участвовать профессиональные спасательные команды из Пярну, Вяндра, Пярну-Яагупи, Ярваканди и добровольцы-спасатели из Синди. Они будут практиковаться в дымовом погружении, управлении спасательными работами, технических и тактических действиях и проверять новое оборудование.