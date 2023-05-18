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Обычно наоборот: завтра спасатели подожгут здание

Анника Аувяэрт
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Завтра это здание подожгут.
Завтра это здание подожгут. Фото: Aigar Raja

Завтра в поселке Мурру в волости Тори будет много пожарной техники: спасатели подожгут, а позже потушат старое здание местной школы. Это возможность для спасателей попрактиковаться и улучит свои навыки.  

Деревянный дом, построенный в 1930 году, будет сожжен дотла. В учениях будут участвовать профессиональные спасательные команды из Пярну, Вяндра, Пярну-Яагупи, Ярваканди и добровольцы-спасатели из Синди. Они будут практиковаться в дымовом погружении, управлении спасательными работами, технических и тактических действиях и проверять новое оборудование.

Спасательный департамент организует в год три-четыре учения по поджогу домов. «Если кто-то предлагает здание для поджога, то Спасательный департамент обязательно воспользуется этой возможностью, если здание подходящее», - говорит пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа.

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