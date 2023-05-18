Глава Банка Эстонии в Рийгикогу: люди справляются с ростом цен

«В Эстонии мы видим, что предприятия до сих пор хорошо справлялись с более высокими выплатами по процентам. Поскольку у потребителей на руках было много денег, предприятия до недавнего времени могли хорошо увеличивать свои доходы от продаж и прибыль. В свою очередь, тот факт, что безработица оставалась на низком уровне, помогло людям справиться с трудностями. Серьезных проблем с платежеспособностью населения и предприятий на данный момент я не вижу», - сказал Мюллер.

Президент Банка Эстонии отметил, что в Европе мы особенно сильно почувствовали влияние повышения цен, потому что наша зависимость от российских энергоносителей была значительной.

«В октябре прошлого года инфляция в еврозоне подскочила до 10,6 процента. Такого быстрого роста цен не наблюдалось за все время введения евро, и он далек от двухпроцентного уровня, который является целью для Европейского центробанка», - пояснил он и добавил, что в Эстонии мы были в еще худшем положении.

«В последний раз мы сталкивались с таким быстрым ростом цен в середине 1990-х годов», - признал Мюллер.

Мюллер пояснил, что для центрального банка основным средством контроля роста цен является повышение процентных ставок - за счет повышения процентных ставок кредитные деньги становятся дороже, в результате чего покупается меньше товаров и услуг, а ценовое давление на экономику ослабевает.

Однако, если экономика испытывает трудности и нуждается в стимулировании, центральный банк может снизить процентные ставки и тем самым снова сделать кредитные средства более доступными.

Президент Банка Эстонии в своем выступлении подчеркнул, что с августа прошлого года мы наблюдаем замедление темпов инфляции в Эстонии, которые в прошлом году установили рекорды в еврозоне. «К середине этого года, по нашим оценкам, инфляция в Эстонии замедлится до 10 процентов, а к концу года она будет ниже уровня 5 процентов», - отметил он.