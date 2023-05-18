Бежавший в Норвегию бывший наемник ЧВК «Вагнер» решил вернуться в Россию

Экс-командир одного из подразделений ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев, попросивший убежища в Норвегии, решил вернуться в Россию, хотя и считает, что этот шаг может быть опасен для его жизни. «Недавно я решил, что готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в посольство России в Осло за помощью, чтобы облегчить мое возвращение», - сообщил Медведев в одном из пяти коротких видеороликов, выложенных на YouTube в четверг, 18 мая.

Бывший вагнеровец подчеркнул, что решение вернуться в РФ принял самостоятельно. По словам Медведева, наладить жизнь в Норвегии ему не удалось. «Происходит много непонятного, я чувствую себя мальчиком в большой игре. Я надеялся, что здесь у меня жизнь сложится, я уйду от этой всей политики войны, армии, но как-то не получается», - пояснил он.

Андрей Медведев также сообщил, что передаст документы, которые, как он полагает, помогут облегчить его возвращение в Россию, отметив в то же время, что считает свое возвращение опасным для жизни. «Посмотрим, как оно пойдет в России. Убьют - OK. Не убьют - спасибо. Дадут жить - еще большее спасибо».

Власти Норвегии не комментировали заявление Медведева.

Побег в Норвегию

Андрей Медведев в январе нынешнего года бежал в Норвегию и попросил там политического убежища. По сведениям правозащитного проекта «Гулагу.нет», россиянин, воевавший в Украине в составе ЧВК, перешел на норвежскую территорию по льду реки Паз. Он заявлял, что был свидетелем военных преступлений, в том числе внесудебных убийств одних вагнеровцев другими, и готов дать показания в международном суде.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтверждал, что Медведев работал в его военной компании. В свою очередь бизнесмен обвинил бойца в жестоком обращении с пленными и предупредил Норвегию, что тот опасен.