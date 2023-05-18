Скандал в Таллиннском горсобрании: Центристская партия не дает избрать второго вице-председателя

По договоренности, это место должно принадлежать Партии реформ, а поскольку нынешний вице-председатель Кристен Михал ушел в правительство, необходимо выбрать ему замену. Без поддержки коалиции утвердить кого-либо на этот пост невозможно, так как для этого необходимо большинство голосов в собрании.

Позавчера член центристской партии Марек Юргенсон был избран первым вице-председателем горсобрания. На том же заседании реформист Сандер Андла был выдвинут в кандитаты на пост второго вице-председателя, но получил только 29 голосов. Председатель фракции EKRE Март Каллас, который был также выдвинут на этот пост, получил 15 голосов. По результатам голосования можно сказать, что большая часть коалиции просто воздержалась от голосования.

Поэтому сегодня горсобрание провело повторные выборы второго вице-председателя. Депутат от EKRE Арго Лууде выдвинул кандидатуру Марта Калласа.

«Прежде чем представить кандидата от Партии реформ, я хотел бы отметить, что в прошлый раз у нас уже был кандидат в лице Сандера Андла. Мы были бы рады идти дальше с этим кандидатом, но так как мы получили письмо, что этот кандидат не подходит, мы выставляем нового кандидата. От имени «Ээсти 200», «Отечества» и Партии реформ мы выдвигаем Иви Ээнмаа в качестве нашего общего кандидата», - сказал председатель фракции Партии реформ Пяртель-Петер Пере.

Осиновски объяснил содержание ранее упомянутого письма. «Сегодня, 18 мая, мы получили письмо от председателя фракции Центристской партии Калле Кландорфа, адресованное председателям партийных фракции. Содержание письма следующее: "поскольку ни один из кандидатов, выдвинутых на позапрошлом заседании, не получил большинства голосов, Центристская партия не будет голосовать за них сегодня и ожидает выдвижения новых кандидатов"», - рассказал Осиновски.

Кландорф попросил объявить десятиминутный перерыв, чтобы дать возможность выдвинуть новых кандидатов.