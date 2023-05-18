ГАЛЕРЕЯ ⟩ На шоссе перевернулся прицеп с гравием

Журналист Сакала, который был на месте происшествия, сказал, что, по предварительной информации, водитель Chrysler потерял контроль над машиной на прямом участке дороги, прицеп перевернулся, и гравий оказался на дороге. Водитель не пострадал.

Около шести вечера на место аварии прибыл большой грузовик, который не смог проехать из-за автомобиля и прицепа, стоявших посреди дороги. Движение было закрыто на некоторое время от Тарту в сторону Вильянди. Водители помогли убрать прицеп с дороги.