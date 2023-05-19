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ЧМ по хоккею ⟩ Швеция одолела венгров, а Швейцария стала лидером своей подгруппы

rus.postimees.ee
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ЧМ по хоккею 2023, болельщики Швейцарии празднуют победу.
ЧМ по хоккею 2023, болельщики Швейцарии празднуют победу. Фото: Gints Ivuskans

В группе А победу одержали Швеция и Германия.

Швеция играла с Венгрией, уверенное преимущество было получено уже после первой трети, которая была выиграна со счетом 3:1, а затем матч продолжился в том же духе. К концу второй трети преимущество было уже 6:1, а в последнем периоде итоговый счет матча был 7:1.

Во второй игре группы А Германии удалось обыграть Данию, одержав тем самым первую победу на чемпионате мира в этом году. Хотя после первой трети счет был 0:1, к концу второй трети Германия вырвалась вперед 3:2 и, наконец, победа 6:4 после зрелищного матча.

В группе В победу праздновали Чехия и Швейцария.

Чехи, помимо матча против словенцев, сыграли еще и на нервах своих болельщиков. Первую треть они проиграли 0:2, а перед последним периодом команда отставала от Словении 1:2. Однако последняя треть была выиграна со счетом 5:0, а матч был выигран со счетом 6:2.

Во втором матче Швейцарии пришлось немало потрудиться, чтобы обойти Словакию. Швейцарцы выиграли первый период со счетом 1:0, но перед заключительным периодом счет был 2:2. Затем швейцарцам удалось забить две шайбы и в итоге победить 4:2. Эта победа вывела Швейцарию на первое место в группе B.

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