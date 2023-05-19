ЧМ по хоккею ⟩ Швеция одолела венгров, а Швейцария стала лидером своей подгруппы

Во второй игре группы А Германии удалось обыграть Данию, одержав тем самым первую победу на чемпионате мира в этом году. Хотя после первой трети счет был 0:1, к концу второй трети Германия вырвалась вперед 3:2 и, наконец, победа 6:4 после зрелищного матча.

В группе В победу праздновали Чехия и Швейцария.

Чехи, помимо матча против словенцев, сыграли еще и на нервах своих болельщиков. Первую треть они проиграли 0:2, а перед последним периодом команда отставала от Словении 1:2. Однако последняя треть была выиграна со счетом 5:0, а матч был выигран со счетом 6:2.