Пт, 19.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

В Таллинне машина сбила 12-летнюю девочку и скрылась с места ДТП

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Пешеходный переход.
Пешеходный переход. Фото: Urmas Luik

В четверг, 18 мая, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Инцидент имел место около 7.30 рядом с домом номер 60 по улице Кярбери. Автомобиль Audi сбил сбил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 12-летнюю девочку и покинул место ДТП.

Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх