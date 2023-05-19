В Таллинне машина сбила 12-летнюю девочку и скрылась с места ДТП

Rus.Postimees.ee112В Таллинне машина сбила 12-летнюю девочку и скрылась с места ДТПrus.postimees.ee19 мая 2023, 07:15Facebook TwitterComments Пешеходный переход. Фото: Urmas LuikВ четверг, 18 мая, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.Инцидент имел место около 7.30 рядом с домом номер 60 по улице Кярбери. Автомобиль Audi сбил сбил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 12-летнюю девочку и покинул место ДТП.Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.Facebook TwitterComments Ключевые словаAudiДТПдевочкакярбери Pекомендуем