Emor: рейтинги реформистов и EKRE сравнялись, больше всего снизилась поддержка «Ээсти 200»

В мае в рейтинге политических сил Эстонии лидируют две партии, у каждой из которых по 23% поддержки: входящая в правительство Партия реформ и оппозиционная EKRE.

Центристская партия находится на третьем месте, нарастив свою поддержку до 18%. Социал-демократы и «Отечество» – на пятом и шестом месте: 10% и 8%, соответственно.