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Emor: рейтинги реформистов и EKRE сравнялись, больше всего снизилась поддержка «Ээсти 200»

rus.postimees.ee
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Кая Каллас и Мартин Хельме.
Кая Каллас и Мартин Хельме. Фото: Mihkel Maripuu

Согласно свежему статистическому исследованию, проведенному социологической службой Kantar Emor по заказу ERR, в мае снизились рейтинги всех трех входящих в правительство партий, и суммарная поддержка коалиции упала до 46%, пишет Rus.ERR.

В мае в рейтинге политических сил Эстонии лидируют две партии, у каждой из которых по 23% поддержки: входящая в правительство Партия реформ и оппозиционная EKRE.

Центристская партия находится на третьем месте, нарастив свою поддержку до 18%. Социал-демократы и «Отечество» – на пятом и шестом месте: 10% и 8%, соответственно.

При этом сразу на 4 процентных пункта упал за месяц уровень поддержки коалиционной партии «Ээсти 200» – с 17 до 13 процентов.

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