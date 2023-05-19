Согласно свежему статистическому исследованию, проведенному социологической службой Kantar Emor по заказу ERR, в мае снизились рейтинги всех трех входящих в правительство партий, и суммарная поддержка коалиции упала до 46%, пишет Rus.ERR.
Emor: рейтинги реформистов и EKRE сравнялись, больше всего снизилась поддержка «Ээсти 200»
В мае в рейтинге политических сил Эстонии лидируют две партии, у каждой из которых по 23% поддержки: входящая в правительство Партия реформ и оппозиционная EKRE.
Центристская партия находится на третьем месте, нарастив свою поддержку до 18%. Социал-демократы и «Отечество» – на пятом и шестом месте: 10% и 8%, соответственно.
При этом сразу на 4 процентных пункта упал за месяц уровень поддержки коалиционной партии «Ээсти 200» – с 17 до 13 процентов.