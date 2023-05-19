Опрос ⟩ Более половины жителей Эстонии поддерживают внедрение атомной энергии

По словам Меэлиса Мюнди, руководителя рабочей группы по атомной энергии и канцлера Министерства окружающей среды, Эстония еще не сказала ни да, ни нет ядерной энергии. «После завершения окончательного отчета рабочей группы по атомной энергии в следующем году Рийгикогу, вероятно, решит, может ли атомная энергия стать решением для производства энергии в Эстонии, – пояснил он. – Отношение общественности, безусловно, играет важную роль в принятии решений».

Согласно недавнему опросу, жители Эстонии считают атомную энергию наиболее подходящей альтернативой горючему сланцу для производства атмосферостойкой энергии. Сторонники атомной энергии считают, что она способствует достижению климатических целей, обеспечивает независимость и энергетическую безопасность Эстонии и является выгодным источником энергии для потребителя. Мужчины, люди с высшим образованием и жители Северной и Западной Эстонии больше выступают за атомную энергию.

Против атомной энергетики выступают 25 процентов населения, большинство из которых составляют женщины, жители в возрасте 25-54 лет, люди с начальным и основным образованием и жители Северо-Восточной Эстонии. Противники считают недостатками атомной энергетики чрезмерное потребление времени и ресурсов, связанные с этим риски и необходимость обращения с радиоактивными отходами. Также считается проблематичным тот факт, что Эстонии не хватает национальной компетенции для развертывания ядерной энергии.

Предыдущий аналогичный опрос был проведен по заказу Министерства окружающей среды в феврале прошлого года. С того времени сократилась доля тех жителей, которые не знакомы со сферой атомной энергетики.

В рамках свежего исследования у людей также спрашивали, как нападение России на Украину повлияло на взгляды жителей Эстонии в связи с ядерной энергетикой. Четверть жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет считают, что ядерная энергия должна использоваться в Эстонии для обеспечения национальной энергетической безопасности, а еще одна четверть больше, чем раньше, опасается, что использование ядерной энергии может увеличить риск ядерной катастрофы в Эстонии в случае нападения иностранного государства.