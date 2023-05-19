14 мая несколько жителей Латвии разместили в социальных сетях уведомление от airBaltic, что из-за технических проблем их резервация была отправлена другому пассажиру. В связи с техническими ошибками компания просила клиентов, чьи данные утекли, пройти регистрацию в аэропортах, пишет Rus.TVNET. В данный момент проблема устранена, но почему возникла такая ситуация?

Одна клиентка в социальной сети Facebook сообщила, что она больше не могла зарегистрироваться на рейс за обещанные пять дней, а только на месте перед полетом. Она также отмечала, что на домашней странице ничего не видела о своем полете.