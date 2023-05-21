По словам создателя интернет-сообщества «Эсто. Туристо» Екатерины Пиуновой, люди часто предпочитают те направления туризма, которые имеются или только возникают.
Создатель группы «Эсто. Туристо»: есть прямая связь между открытием новых авиалиний и тем, что интересует туристов
«Например, как только в Таллинне открылось авиасообщение с Неаполем, участники группы начали выставлять посты с отчетами о своих поездках туда», – говорит она.
Однако есть и любители экзотики. Так недавно одна путешественница заинтересовала Екатерину рассказом о пляжном отдыхе в Гамбии: «Мне стало интересно, я спросила, почему именно Гамбия?» Путешественница объяснила, что искала новое место бюджетного, но интересного отдыха. Вылетала она из Германии и ее интересовали направления, предлагаемые там. Так возникла Гамбия, где пляжный отдых отвечает требования цены и качества.
Куда еще ездят и ходят люди, чтобы отдохнуть и получить максимум удовольствия? Об этом расскажут герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 22 мая, в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.