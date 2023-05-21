Нарвский музей провел уникальную экскурсию по местным кладбищам

Такая автобусно-пешеходная экскурсия стала первой в своем роде и представила уникальную возможность исследовать ухоженные и постепенно исчезающие под слоями времени места нарвских захоронений.

«Создание этой экскурсии - закономерный ответ на спрос, существующий в обществе. Люди очень интересуются историей края, в том числе с этой необычной стороны - исследование монументов и захоронений. Нам хотелось отдать дань уважения предыдущим поколениям, которые жили тут на протяжении веков, в условиях соединения разных культур, конфессий и на фоне важных исторических событий. Порой очень трагических: войны, эпидемии, вынужденное переселение», - рассказала Нарвского музея Дарья Боярова.

Маршрут начинался с Петровской площади, где участников ожидал автобус. Оттуда они вместе с гидом отправились в путешествие по кладбищам, раскиданным в разных точках города и окрестностях Нарвы. Каждое из которых имеет свою значимость и историческую ценность.

Памятник «Латвия скорбит о своих детях» в Сийвертси Фото: Postimees

Первым пунктом маршрута стало посещение памятника Адольфу Гану в Сийвертси, который был отреставрирован в 2020 году, а затем - братское кладбище, на котором похоронены погибшие в годы Первой мировой войны беженцы из Латвии.