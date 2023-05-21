Нарвский музей провел уникальную экскурсию по местным кладбищам

Нарвский музей представил уникальную экскурсию, которая позволила ее участникам прикоснуться к истории города, посетив кладбища разных исторических периодов.
Такая автобусно-пешеходная экскурсия стала первой в своем роде и представила уникальную возможность исследовать ухоженные и постепенно исчезающие под слоями времени места нарвских захоронений.
«Создание этой экскурсии - закономерный ответ на спрос, существующий в обществе. Люди очень интересуются историей края, в том числе с этой необычной стороны - исследование монументов и захоронений. Нам хотелось отдать дань уважения предыдущим поколениям, которые жили тут на протяжении веков, в условиях соединения разных культур, конфессий и на фоне важных исторических событий. Порой очень трагических: войны, эпидемии, вынужденное переселение», - рассказала Нарвского музея Дарья Боярова.
Маршрут начинался с Петровской площади, где участников ожидал автобус. Оттуда они вместе с гидом отправились в путешествие по кладбищам, раскиданным в разных точках города и окрестностях Нарвы. Каждое из которых имеет свою значимость и историческую ценность.
Первым пунктом маршрута стало посещение памятника Адольфу Гану в Сийвертси, который был отреставрирован в 2020 году, а затем - братское кладбище, на котором похоронены погибшие в годы Первой мировой войны беженцы из Латвии.
Следующая остановка - кладбище чинов 92-го Печорского пехотного полка Российской армии. Это место, где похоронены солдаты, служившие в этом полку, и здесь участники экскурсии смогли узнать больше о военной истории города. Могилы солдат Вильяндиского полка были еще одной точкой на маршруте, за ними следовало кладбище солдат Северо-Западной армии генерала Юденича, памятник русским воинам, погибшим в бою 1700 года, и Нарвское Гарнизонное кладбище - каждое из этих мест представляет собой своего рода историческую книгу, рассказывающую о прошлых событиях и героях. Экскурсия также включала посещение кладбища Петровского прихода в Сийвертси, где участники могли узнать о духовном наследии города, и памятника-креста, который является важным символом истории и культуры Нарвы.
«Мы постарались, выстроить логичный маршрут, чтобы за ограниченное время экскурсии, охватить сразу несколько эпох. В тоже время, мы старались расставить яркие акценты», - пояснила Боярова.
Завершающей точкой маршрута было немецкое военное кладбище, где похоронены солдаты из периода Второй мировой войны. Это место напоминает о страшных событиях в истории и призывает к миру и поминанию погибших.
«Мотивы рождения и смерти - неотъемлемая часть любой культуры. Важно задуматься об этом, не избегать травмирующей истории. Во время нашей экскурсии можно увидеть, как солдаты даже противоборствующих армий ныне покоятся бок о бок», - добавила Дарья.
Участники экскурсии имели возможность прикоснуться к богатому культурному и историческому наследию Нарве, смогли узнать о судьбах людей, которые в разные времена проживали в этом городе или сражались за него, а также восхититься архитектурой некоторых памятников, которые были реставрированы или сохранились до наших дней.
Данная экскурсия от Нарвского музея представила новый и увлекательный способ изучения истории города. Она позволила участникам ощутить атмосферу прошлого и по-настоящему прикоснуться к историческим местам и их значимости.
Организация подобной экскурсии является важным шагом в сохранении и популяризации исторического наследия Нарвы. На сегодняшний день Нарвский музей активно разрабатывает новые форматы и этот является довольно перспективным. Не исключено, что эта экскурсия станет постоянной.