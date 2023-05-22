Таллиннский аэропорт: пассажиров интересует примерно тысяча пунктов назначения, мы предлагаем 47

Исполнительный директор Таллиннского аэропорта Ээро Пягрмяэ рассказал в передаче «Своя правда», что аэропорт внимательно следит за тем, куда летят люди. На основании этой информации открываются новые направления: «Могу сказать, что примерно половина наших пассажиров пользуются прямыми рейсами, а половина летят дальше через крупные аэропорты мира».

Он рассказал, что в прошлом году жители Эстонии хотели попасть в 1035 аэропортов мира, поэтому стыковочные аэропорты для нас имеют особое значение: «Но мы маленькая страна. Если открыть у нас сто прямых направлений, нам просто не хватит на них пассажиров».