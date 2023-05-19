Фото ⟩ Lidl открывает в Эстонии еще один магазин

Новый магазин Lidl откроется 1 июня в волости Раквере. Компания инвестировала в строительство магазина, а также благоустройство прилегающей территории и улучшение инфраструктуры более пяти миллионов евро.
Новый магазин Lidl находится в хорошо доступном районе на улице Уссимяэ. В день открытия 1 июня всех посетителей ждут специальные предложения по случаю открытия, которые будут действовать только в раквереском магазине, а также множество сюрпризов и лотерея. По случаю Дня защиты детей планируются также детские мероприятия и развлечения.
С открытием магазина было создано 20 новых рабочих мест.
Магазин построен экологично, в соответствии с требованиями международного строительного сертификата EDGE. Здание энергосберегающие, и в нем используется только зеленая энергия. В новом магазине просторный торговый зал площадью 1438 квадратных метров, с широкими проходами.
До магазина легко добраться на общественном транспорте, на машине или на велосипеде. К зданию магазина примыкает парковка, на которой 149 широких парковочных мест, в том числе три парковочных места для людей с особыми потребностями и два семейных парковочных места. Кроме того, предусмотрены парковочные места для 12 велосипедов.
Первые четыре недели после открытия магазин обещает особенно хорошие цены и льготные предложения. Еженедельные льготные предложения действуют в магазинах Lidl с понедельника по среду и с четверга по воскресенье. Количество товара, предлагаемого по льготной цене, ограничено.
Открытие нового магазина в Раквере – часть стратегии развития сети магазинов Lidl, начало которой в Эстонии было положено 3 марта 2022 года. Тогда одновременно открылись восемь магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. После открытия нового магазина у Lidl будет в Эстонии в общей сложности двенадцать магазинов.