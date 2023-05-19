Легендарный борец из США Билли Грэм скончался в возрасте 79 лет.

Портал TMX сообщает, что Грэм усер в среду после нескольких недель борьбы за жизнь. Из-за серьезных проблем со здоровьем он попал в отделение интенсивной терапии три недели назад.
Особенно тяжелыми для Грэма оказались последние дни, он потерял более 20 кг веса. Спортсмен страдал от проблем с сердцем, диабета, у него было нарушение слуха и различные инфекции. По сообщению издания, под конец отказали и почки.
Врачи хотели отключить Грэма от аппаратов, которые поддерживали его жизнь, в понедельник, но не получили согласия его жены Валери. Помимо жены, возле постели умирающего находилась и дочь легенды рестлинговой организации WWE.
Введенный в Зал славы WWE в 2004 году, Грэм был наставником таких рестлеров, как Халк Хоган, Скотт Штайнер, Рик Флэр и Джесси Вентура.
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