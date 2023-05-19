Легендарный борец из США Билли Грэм скончался в возрасте 79 лет.

Особенно тяжелыми для Грэма оказались последние дни, он потерял более 20 кг веса. Спортсмен страдал от проблем с сердцем, диабета, у него было нарушение слуха и различные инфекции. По сообщению издания, под конец отказали и почки.

Врачи хотели отключить Грэма от аппаратов, которые поддерживали его жизнь, в понедельник, но не получили согласия его жены Валери. Помимо жены, возле постели умирающего находилась и дочь легенды рестлинговой организации WWE.