Обойдемся без российских алмазов: Евросоюз вводит очередные санкции

Европейский Союз намерен ограничить торговые операции с российскими алмазами в рамках санкций из-за войны, развязанной Москвой против Украины. Об этом заявил в пятницу, 19 мая, председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы не вечны», - сказал Мишель на пресс-конференции в японской Хиросиме перед саммитом стран «большой семерки» (G7).

Как отмечает агентство AFP, Бельгия, являющаяся членом ЕС, входит в число крупнейших оптовых покупателей российских алмазов наряду с Индией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Соединенные Штаты являются основным конечным рынком сбыта готовой продукции.

Великобритания запретит импорт алмазов и никеля из РФ

Ранее о запрете на импорт российских алмазов в рамках нового пакета санкций уже объявила Великобритания. Британский премьер-министр Риши Сунак сообщил, что ограничения также распространятся на поставки меди, алюминия и никеля российского происхождения.

Как уточняется в заявлении канцелярии Сунака, импорт российских алмазов в Великобритании будет запрещен на законодательном уровне в течение 2023 года. Кроме того, Лондон готовится ввести санкции против 86 физических лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. В черный список попадут и те, «кто вовлечен в ключевые потоки доходов, такие как энергетика, металлы и судоходство».