Гидрографы обнаружили в Финском заливе затонувшее судно

Гидрографы Департамента транспорта обнаружили в Финском заливе обломки неизвестного судна, который лежит на глубине 62 метра к востоку от судоходного пути Таллинн-Хельсинки, примерно в четырех километрах от границы.
«Обычно в ходе геодезических работ мы обнаруживаем пять-шесть новых остовов, иногда даже больше, – рассказал руководитель отдела гидрографии Департамента транспорта Пеэтер Вялинг. – Но интересные затонувшие суда попадаются редко».
Найденное судно имеет длину 83 метра, ширину –12 метров и высоту – десять метров. По словам Вялинга, остов, скорее всего, относятся ко временам Первой или Второй мировой войны и, по предварительным оценкам, это военный корабль.
В базе данных Департамента транспорта на карту нанесено 672 затонувших судна, лежащих на дне Эстонии. Большинство из них были обнаружены во время геодезических работ.
В этом году гидрографы Департамента транспорта планируют обследовать морскую территорию площадью около 1200 квадратных километров и 60 квадратных километров Чудского озера. Большая часть работ проходит в Рижском заливе и к западу от Сааремаа.