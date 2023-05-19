Гидрографы обнаружили в Финском заливе затонувшее судно

«Обычно в ходе геодезических работ мы обнаруживаем пять-шесть новых остовов, иногда даже больше, – рассказал руководитель отдела гидрографии Департамента транспорта Пеэтер Вялинг. – Но интересные затонувшие суда попадаются редко».

Найденное судно имеет длину 83 метра, ширину –12 метров и высоту – десять метров. По словам Вялинга, остов, скорее всего, относятся ко временам Первой или Второй мировой войны и, по предварительным оценкам, это военный корабль.

В базе данных Департамента транспорта на карту нанесено 672 затонувших судна, лежащих на дне Эстонии. Большинство из них были обнаружены во время геодезических работ.