На прошлой неделе Латвию удивило заявление партийного объединения «Новое Единство» о том, что кандидатом на пост президента оно выдвинуло министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. Как и следовало ожидать, латвийская общественность разделилась во мнении надвое - на тех, кто приветствует вклад министра во внешнюю политику Латвии (напомним, что Ринкевич - самый долгоработающий министр в истории не только Латвии, но и всей Европы), и тех, кто в шоке от того, что в Латвии может быть президент-гомосексуал.
Если 31 мая парламент утвердит Ринкевича следующим президентом Латвии, его сексуальная ориентация точно не ускользнет от внимания международных СМИ - в случае победы он станет лишь вторым в истории современного мира главой государства, открыто признавшимся в гомосексуальности. Его избрание может стать особенно занимательным на фоне того, что Сейм до сих пор не ратифицировал Стамбульскую конвенцию (конвенция о борьбе с насилием в отношении женщин).