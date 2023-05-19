Госконтроль: на строительство СПГ-терминала в Палдиски потратили 60 млн евро, но он до сих пор не используется

Госконтроль пришел к выводу, что необходимо принять решение и дать четкие ориентиры, к какому сроку будет готов терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) в порту Палдиски-Пакринеэме, а также необходимо четко обозначить, кто будет координатором этого процесса, а также разработать модель финансирования для обеспечения работы СПГ-терминала.

Государственный контроль считает, что порт или газовая инфраструктура в Палдиски не могли быть введены в эксплуатацию 1 декабря 2022 года, и это невозможно сделать сейчас, потому что порт и газовая инфраструктура до сих пор не соответствуют предъявляемым требованиям.

Известно, что на запуск и техническое обслуживание СПГ-терминала в Палдиски в нынешнем году выделено 30 млн евро, которые правительство добавило к уставному капиталу Эстонского резервного центра для повышения безопасности поставок природного газа.