Легендарная лыжница Тереза Йохауг стала мамой

Норвежская лыжника Тереза Йохауг, которая в прошлом году объявила о завершении карьеры, впервые стала мамой.
Ее супруг Нильс Якоб Хофф опубликовал в соцсети фотографию, на которой за палец взрослого ухватилась ручка младенца и поблагодарил всех за поздравления. Он также добавил, что мама и малыш чувствуют себя хорошо.
Йохауг является одной из лучших лыжниц в истории – она выиграла четыре олимпийских золота, у нее 14 титулов чемпионки мира. При этом она не прерывала занятий и во время беременности.
«Тренируясь во время беременности, нужно просто внимательнее за собой следить. Беременность – не болезнь, которая бы мне помешала. Но я, по сравнению с обычными людьми, все же в иной ситуации – я годами занималась изнурительными тренировками и мое тело воспринимает все несколько иначе», - говорила Тереза Йохауг еще во время беременности.