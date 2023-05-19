Легендарная лыжница Тереза Йохауг стала матерью

Ее супруг Нильс Якоб Хофф опубликовал в соцсети фотографию, на которой за палец взрослого ухватилась ручка младенца и поблагодарил всех за поздравления. Он также добавил, что мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Йохауг является одной из лучших лыжниц в истории – она выиграла четыре олимпийских золота, у нее 14 титулов чемпионки мира. При этом она не прерывала занятий и во время беременности.