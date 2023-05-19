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Легендарная лыжница Тереза Йохауг стала матерью

rus.postimees.ee
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Тереза Йохауг.
Тереза Йохауг. Фото: ULF PALM

Норвежская лыжника Тереза Йохауг, которая в прошлом году объявила о завершении карьеры, впервые стала мамой.

Ее супруг Нильс Якоб Хофф опубликовал в соцсети фотографию, на которой за палец взрослого ухватилась ручка младенца и поблагодарил всех за поздравления. Он также добавил, что мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Йохауг является одной из лучших лыжниц в истории – она выиграла четыре олимпийских золота, у нее 14 титулов чемпионки мира. При этом она не прерывала занятий и во время беременности.

«Тренируясь во время беременности, нужно просто внимательнее за собой следить. Беременность – не болезнь, которая бы мне помешала. Но я, по сравнению с обычными людьми, все же в иной ситуации – я годами занималась изнурительными тренировками и мое тело воспринимает все несколько иначе», - говорила Тереза Йохауг еще во время беременности.

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