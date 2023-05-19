Серьезный конкурент ученика Кантера дал штормовое предупреждение

При этом 30-летний Сталь также выиграл соревнования, которые проходили у него на родине и поднялся на четвертое место в мировом рейтинге этого сезона. Впереди него литовец Миколас Алекна (71,00), словенский ученик Герда Кантера Кристьян Цех (70,89) и самоанец Алекс Роуз (70,42).

«Отличный результат для нынешней формы», - прокомментировал Сталь после соревнования.

Сталь ранее тренировался под руководством бывшего тренера Кантера Вестейнна Хафстейнссона, но в начале этого года тренер объявил о завершении карьеры. Теперь со спортсменом занимается швед Стаффан Йонссон.

«Грустно, что сотрудничество с Вестейнном закончилось, но жизнь продолжается. Пришлось искать нового тренера, и пока сотрудничество со Стаффаном идет хорошо», — добавил он.