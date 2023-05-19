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Серьезный конкурент ученика Кантера дал штормовое предупреждение

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Даниэль Сталь.
Даниэль Сталь. Фото: Hussein Sayed

Шведский метатель диска Даниэль Сталь в четверг обновил свой лучший результат сезона в Норчепинге, установив рекорд 69,01.

При этом 30-летний Сталь также выиграл соревнования, которые проходили у него на родине и поднялся на четвертое место в мировом рейтинге этого сезона. Впереди него литовец Миколас Алекна (71,00), словенский ученик Герда Кантера Кристьян Цех (70,89) и самоанец Алекс Роуз (70,42).

«Отличный результат для нынешней формы», - прокомментировал Сталь после соревнования.

Сталь ранее тренировался под руководством бывшего тренера Кантера Вестейнна Хафстейнссона, но в начале этого года тренер объявил о завершении карьеры. Теперь со спортсменом занимается швед Стаффан Йонссон.

«Грустно, что сотрудничество с Вестейнном закончилось, но жизнь продолжается. Пришлось искать нового тренера, и пока сотрудничество со Стаффаном идет хорошо», — добавил он.

Сталь выиграл золото в метании диска на Олимпийских играх в Токио, а также стал чемпионом мира в Дохе в 2019 году.

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