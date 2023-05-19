ВИДЕО ⟩ Рыбацкий домик, винный погреб и неприличная роскошь: журналисты нашли в Финляндии дачу Путина

В восточной Финляндии на берегу озера Сайма находиться участок в размере почти четыре гектара. Здесь расположены трехэтажная фазенда, площадью 850 квадратных метров, здание охраны, рыбацкий дом и хозблок. По утверждению журналистов, Владимир Путин планировал приезжать на этот участок со своими друзьями для охоты и рыбалки.

Финансирование строительства взял на себя его близкий друг и однокурсник Виктор Хмарин. Тот познакомился с Путиным во время учебы на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. Они вместе занимались борьбой и ходили на танцы. 1983 году Хмарин был свидетелем на свадьбе Путина, а затем и сам женился на его родственнице Любове Кругловой.

Согласно выписке из финского реестра, Хмарин приобрел этот участок в 2003 году.

Идея построить тут фазенду принадлежит массажисту Путина Константину Голощапову. Тот также построил в Финляндии парк-отель, в котором трижды проводил новый год и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. После введения санкции против массажиста Путина, этот участок пустует и его не удается продать.

Недостроенной остается и Фазенда Путина. Дверь дома открыта и журналисты обнаружили внутри дорогие стройматериалы.

Согласно генеральному плану, в доме имеется винный погреб, лифт, рабочий кабинет, обеденный зал, подземный гараж, бильярдная, небольшой бассейн и сауна.

По мнению журналистов, эту фазенду списали в убыток и сейчас дом понемногу разрушается. Покупателей на дорогую недвижимость не нашлось, потому что владеть загородным домом больше двухсот квадратных для финнов считается неприличным. Например, у ближайшего соседа дом наполовину меньше, чем помещение для путинской охраны.