ISW: украинские войска в районе Бахмута перехватили тактическую инициативу

Как отметили эксперты, это продолжение локальных контрударов, которые украинские силы проводят уже несколько дней.

Официальный представитель ВСУ, полковник Сергей Череватый заявил, что украинские силы вернули себе инициативу на поле боя и вынуждают войска РФ реагировать на действия Украины, в том числе путем переброски подразделений ВДВ РФ на фланги Бахмута.

По данным Маляра, российские силы перебросили большую часть своих резервов в район Бахмута, весьма вероятно, в ущерб другим районам линии фронта.

Эксперты ISW так же предполагают, что российское военное командование перебрасывает военных в район Бахмута, чтобы усилить наступательные возможности ЧВК «Вагнер» и одержать тактическую победу перед украинским контрнаступлением.

«Ограниченный характер наступательных операций ЧВК «Вагнер» в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе», - пришли к выводу в ISW, отметив, что заявленная основателем ЧВК Евгением Пригожиным ежедневная скорость продвижения оставалась в основном неизменной.

Пригожин заявил, что российские войска отдали 570 метров территории к северу от Бахмута, что согласуется с заявлением заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские силы продвинулись на 500 метров к северу от Бахмута и на 1000 метров к югу от Бахмута, отметили в ISW.

NEW: Ukrainian forces seized the tactical initiative & made tactically significant gains around #Bakhmut in counter-attack operations on May 18. These operations are part of localized UKR counter-attacks & do not reflect the start of a major new operation. https://t.co/x4d8VUsgOm pic.twitter.com/fzgFtQ0qNE — ISW (@TheStudyofWar) May 19, 2023

Российские блогеры, как заметили в Институте, также отмечают продвижение ВСУ в городе: по их данным, украинские силы прорвались с северо-запада через российские оборонительные рубежи к югу и юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и к северо-западу от Клещиевки (6 км к юго-западу от Бахмута).