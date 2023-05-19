1109 мужчин из РФ просят убежища в Финляндии из-за объявленной Путиным мобилизации в армию. Хельсинки пока не знает, что с ними делать.
Финляндия не знает, что делать с россиянами, которые убежали от мобилизации
Директор иммиграционной службы Министерства внутренних дел Финляндии Санна Суттер назвала число россиян, которые просят убежища, чтобы избежать призыва на военную службу в России. В настоящий момент решения ждут 1109 мужчин из РФ.
«Мы не смогли принять решение о предоставлении убежища», - заявила финскому информационному агентству Суттер, чьи слова цитирует Yle.
После обсуждения запросов на предоставление убежища от бегущих из России мужчин призывного возраста, страны Северной Европы решили дождаться указаний ЕС, прежде чем принимать какие-либо решения, уточняет финская пресса. При этом нет никакой ясности, когда ЕС может завершить разработку своего руководства по этому вопросу.
В января 2023 года власти Финляндии сообщили, что приостановили рассмотрение прошений о предоставлении убежища для россиян, которые бежали от мобилизации. Ранее статус беженца в Латвии получил гражданин РФ, который выступает против войны в Украине и не хочет служить в армии. Мужчина смог получить убежище через суд, сообщали местные СМИ в апреле 2023 года.
В апреле 2023 года вице-канцлер МВД Эстонии по внутренней безопасности Вейко Коммусаар заявил Rus.Postimees, что россияне, которые бегут от службы в армии РФ – это угроза безопасности.
«Призыв на мобилизацию в России или нежелание выполнять мобилизационный или какой-то другой гражданский долг в России не является основанием для въезда в Эстонию. Открытие эстонских и европейских границ для десятков или сотен тысяч мужчин в полном составе - это реальная угроза безопасности, которую мы не можем допустить», - сказал Коммусаар в ответ на призывы услышать тех граждан РФ, кто таким способом пытается спастись от войны.
Вице-канцлер МВД тогда добавил, что с человеческой точки зрения такой запрос понятен, но, на его взгляд, есть другие способы мобилизации и противостояния Путину.
Таким образом МВД Эстонии отреагировало на призывы российских оппозиционеров, которые покинули родину и работают в ЕС.
«Многие россияне не видят для себя другого способа избежать участия в войне, кроме как выехать за пределы страны, - утверждала соратница Алексея Навального Любовь Соболь в момент принятия российским парламентом закона, который ввел так называемые «электронные повестки». - Таким россиянам требуется поддержка местных политиков, которые могли бы организовать для них "зеленые коридоры" для выезда и правовые возможности получения статуса для проживания в новой стране».
В конце 2022 года Департамент полиции и погранохраны сообщал Rus.Postimees, что количество запросов о предоставлении убежища от россиян по сравнению с 2021 годом на фоне развязанной Путиным войны России с Украиной выросло в четырнадцать раз.