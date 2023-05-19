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Террас не будет баллотироваться на пост председателя «Отечества» и поддержит Рейнсалу

rus.postimees.ee
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Рихо Террас.
Рихо Террас. Фото: Madis Veltman

Депутат Европарламента Рихо Террас («Отечество») не будет баллотироваться на пост председателя партии и поддержит на выборах Урмаса Рейнсалу.

По словам Терраса, Тынис Лукас и Урмас Рейнсалу - достойные кандидаты, но, пообщавшись с ними, он решил отдать предпочтение на этих выборах Рейнсалу.

«Эстония в последние годы была моральным компасом Европейского союза и НАТО. Урмасу удалось объединить союзников Эстонии. Совместные инициативы по поддержке Украины с Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей и другими странами-единомышленниками показывают, что у Урмаса есть видение, необходимые навыки и международный авторитет. В трудные времена нам нужны такие политики, как он», - написал Террас в социальных сетях.

«Отечество» изберет нового председателя 10 июня.

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