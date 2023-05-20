Борис Тух ⟩ Возвращение легенды: на сцене Viimsi Artium Принц ищет настоящую Золушку

Это было уже после майского запрета постановки Эвальда Хермакюла, но в 1968-м бурлила не только Чехословакия и не только соцлагерь; энергия молодого протеста высыпала на улицы Парижа, студенты Сорбонны стали революционным классом, и эхо происходившего в мире отзывалось в «Игре о Золушке». Но не менее знаковой причиной запрета стало то, что у пьесы и у спектакля были не только идеологические, но и эстетические расхождения с властью; новаторский театральный язык, которым Хермакюла раскрывал пьесу Руммо был товарищам из ЦК непонятен, а все непонятное раздражало (и казалось оскорбительным), и власти сводили содержание очень сложной и новаторской по тому времени для эстонской драматургии пьесы (да что там для эстонской? для драматургии всего Союза) к простейшим аллегориям; они мыслили довольно примитивно, сформулировать, что именно в этом материале «неправильно» не умели, а если даже умели, то пугались собственных догадок и не решались выразить их устно, а уж письменно – тем более! Хотя не так уж ошибались: искусство и власть всегда, при любой социально-экономической парадигме, находятся в контрах, так как искусство волей или неволей проливает свет на то, что власть старается скрыть, и выбивает почву у нее из-под ног.