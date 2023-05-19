ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ ⟩ Я прочитала о многодетных семьях и расплакалась. Сообщение правительства пугает женщин

Лишить эти семьи нынешних пособий - значит, лишить их детей того равенства, которое они только что получили. И еще: все налоги несоразмерно больно бьют по многодетным семьям: автомобильный налог, земельный налог, налог с оборота. Будто многодетные семьи притесняют нарочно.

Дело даже не в том, как они справятся - всегда как-то справлялись. Вопрос в том, почему к многодетным семьям такое отношение?

Сообщение правительства пугает женщин

Сейчас у нас рекордно низкая рождаемость и в то же время рекордно большое количество 33-летних женщин, 10 000 - это больше, чем женщин в любом другом возрасте. У многих из этих женщин, вероятно, уже есть дети, а некоторые из них, возможно, захотят еще детей. Но как на них повлияет нынешнее сообщение правительства? Обнадеживающе?

Вдвое меньше у нас 23-летних женщин, мало и тех, кто моложе 23. Не будет ни одного крупного поколения, и это, в частности, означает неизбежное снижение рождаемости в будущем. Если сейчас мы погасим желание наших 33-летних женщин родить (еще одного) ребенка, мы упустим подходящее время. Еще несколько лет, и у них не будет детей, даже если бы они захотели и осмелились.