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ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ ⟩ Я прочитала о многодетных семьях и расплакалась. Сообщение правительства пугает женщин

, бывшая учительница эстонского языка, многодетная мать
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Мари-Вивиан Эллам.
Мари-Вивиан Эллам. Фото: Kiltsi Mõis
  • Многодетные семьи - единственные, чьи пособия урезают
  • Решения и позиция нового правительства подействовали как холодный душ
  • Как мать троих маленьких детей я чувствую себя брошенной

Отобрать у многодетных семей часть пособия - значит отобрать у их детей равноправие, пишет многодетная мать Мари-Вивиан Эллам, исходя, в том числе, и из личного опыта. 

Прочитала статью о том, как семьи стали даже стыдиться многодетности из-за решения об урезании пособий. Прочитала и начала плакать. Вопрос даже не в деньгах, а в сообщении, которое в более широком смысле несут решения правительства. И это ужасно болезненное сообщение: многодетность не важна ни для страны, ни для общества.

Многодетные семьи без исключения единственные, кому урезают уже имеющиеся пособия. Ни к кому больше в нашей стране так не относятся, хотя сделать это совсем несложно. Налоговый горб можно было бы устранить, например, снизив не облагаемый налогом минимум дохода до 500 евро для всех. Таким образом устранение налогового горба обошлось бы правительству не в 470 миллионов, а намного дешевле. 

Но все низкооплачиваемые работники проиграют, по отношению к ним это будет несправедливо - они лишатся того, что уже имели. Точно так же несправедливо и уменьшение пособий многодетным семьям. 

У детей отнимут равенство

В предвыборной программе Партии реформ написано, что пособие многодетным семьям ставит остальные семьи в неравное, более бедное положение по сравнению с многодетными. Это неправда. Наоборот: это пособие уравнивает расходы многодетной семьи, чтобы они были более равны семьям, в которых не более двух детей.

Семья с четырьмя детьми не имеет абсолютно никаких преимуществ перед семьей с меньшим количеством детей - их детское и семейное пособие в сумме составляет около тысячи евро, такая сумма расходуется на двоих детей. И себя, и остальных детей родители должны обеспечивать со своего дохода, как и родители двух детей. Собственная ответственность семей, в которых более четырех детей, еще выше, чем у семей с четырьмя детьми - они даже не стали равными с остальными.

Лишить эти семьи нынешних пособий - значит, лишить их детей того равенства, которое они только что получили. И еще: все налоги несоразмерно больно бьют по многодетным семьям: автомобильный налог, земельный налог, налог с оборота. Будто многодетные семьи притесняют нарочно. 

Дело даже не в том, как они справятся - всегда как-то справлялись. Вопрос в том, почему к многодетным семьям такое отношение? 

Сообщение правительства пугает женщин

Сейчас у нас рекордно низкая рождаемость и в то же время рекордно большое количество 33-летних женщин, 10 000 - это больше, чем женщин в любом другом возрасте. У многих из этих женщин, вероятно, уже есть дети, а некоторые из них, возможно, захотят еще детей. Но как на них повлияет нынешнее сообщение правительства? Обнадеживающе?

Вдвое меньше у нас 23-летних женщин, мало и тех, кто моложе 23. Не будет ни одного крупного поколения, и это, в частности, означает неизбежное снижение рождаемости в будущем. Если сейчас мы погасим желание наших 33-летних женщин родить (еще одного) ребенка, мы упустим подходящее время. Еще несколько лет, и у них не будет детей, даже если бы они захотели и осмелились.

Мне 41 год, и через месяц я рожу четвертого ребенка. Конечно, никто не должен принимать политику близко к сердцу, но после того, как я услышала о коалиционном соглашении нового правительства, то на мгновение почувствовала, что земля ушла из-под ног. Тяжело ждать четвертого ребенка. В сентябре будущее было многообещающим - ты можешь быть экономически равным семье с двумя детьми, семейные пособия индексируются и движутся вместе с прожиточным минимумом. Важнее денег было знание того, что государство дорожит благополучием детей, это национальный приоритет. В любом случае, это хорошо сказывалось на самочувствии.

Решения и позиция нового правительства подействовали как холодный душ. Неужели мои дети не нужны государству? Как это вообще возможно? Я смотрю на нашу демографическую ситуацию, оцениваю будущее и перспективы страны и не понимаю, как они могут быть не нужны. Это шутка?

Я бы в любом случае родила своих детей. Если бог даст, то я хотела бы родить еще (в моем возрасте, конечно, с каждым годом это все большее и большее чудо). Большая семья - величайший подарок, который можно сделать своим детям: у них будут спутники на всю жизнь и любящее общество.

Но как беременная женщина и мать троих маленьких детей я чувствую себя покинутой правительством. Даже наказанной (за что?) Я смогла бы понять, если бы экономили за счет всех. Наверное, я бы отнеслась к этому не так эмоционально, поняла бы, что нам нужно экономить деньги в тяжелые времена. 

Но однозначно ясно, что экономия будет происходить в основном или даже только за счет многодетных семей. Это действительно вызывает у меня слезы. За многодетных семей, переживающих тяжелые времена, за еще не родившихся детей, а также за всех эстонцев, которые способствуют сокращению численности нашего народа. 

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