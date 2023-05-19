Париж закрывает одну из своих самых известных достопримечательностей

Центр Помпиду восхищал любителей искусства и архитектуры на протяжении 50 лет, но теперь он будет закрыт на долгосрочный ремонт. Центр, в котором расположены галереи, библиотека и ресторан, будет закрыт с 2025 до 2030 года. По словам чиновников, строительные работы, связанные с закрытием, необходимы для обеспечения будущего необычного здания, пишет Honey.

Министр культуры Франции Рима Абдул Малак объявила о проведении работ в начале этого месяца, сообщив, что стоимость проекта модернизации и удаления асбеста оценивается в 260 миллионов евро. Изначально закрытие должно было состояться в сентябре этого года, но было отложено из-за проведения в Париже летних Олимпийских игр 2024 года.

Центр Помпиду в самом центре Парижа, названный в честь бывшего президента Франции Жоржа Помпиду, привлекает несколько миллионов посетителей в год. Из Центра открывается один из лучших видов на город.