Вопрос о лишении Лехтме титула гражданина года обсудят после суда

По словам Кюйта, речь идет о предъявленном Лехтме подозрении, которое позволяет человеку защищать себя в рамках судебного производства, а не обвинительном приговоре. «Эстония – правовое государство, здесь действует презумпция невиновности. Этим мы и руководствуемся. Мы сможем обсудить вопрос о титуле гражданина года Лехтме тогда, когда будет вынесено решение по судебному делу», – сказал Кюйт BNS.

Он добавил, что комиссия может предложить ответственному за эту сферу министру лишить права ношения знака гражданина года лицо, которое своим недостойным поведением после получения знака показало, что не заслуживает его носить.

Лехтме выдвинули на титул гражданина года осенью 2022 года. В заявлении подчеркивалось, что Лехтме в постоянно меняющейся, часто запутанной и напряженной ситуации смогла постоянно находить новые способы помогать Украине и украинцам и одновременно мобилизировала частный сектор и другие гражданские объединения и добровольцев.

За организацию предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от войны России против Украины Лехтме также удостоилась креста за заслуги третьей степени от МИД.

МИД также планирует дождаться результатов следствия. «До тех пор, пока продолжается следствие, Министерство иностранных дел не будет принимать решение», – сообщил BNS пресс-секретарь МИД.